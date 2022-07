Mineira é morta a facadas pelo marido nos Estados Unidos

A vítima foi levada às pressas para o hospital mais próximo, mas não resistiu (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Neiriane Pereira Silva, de 30 anos, mineira de Coroaci, Região do Rio Doce, foi assassinada pelo marido a facadas. O crime aconteceu no apartamento onde moravam, em Framingham, próximo a Boston, nos Estados Unidos. Vizinhos resolveram chamar a polícia após verem manchas de sangue pela escada do prédio. Seguindo os rastros de sangue, chegaram até o apartamento do casal no terceiro andar.

A família iniciou uma campanha nas redes sociais para tentar trazer o corpo de volta ao Brasil. Os recursos estão sendo arrecadados através de uma chave PIX, 057.582.686.07, em nome de Vanderli Andrade Barbosa.

De acordo com autoridades locais, o marido, Edvardo Gomes da Silva (que também é de Coroaci), de 40 anos, tentou se matar após cometer o crime, pois assim que a polícia chegou, ambos estavam feridos. Ele foi socorrido, levado ao hospital e, logo após, foi preso em flagrante.

A vítima foi levada às pressas para o hospital mais próximo, mas não resistiu. O casal tem uma filha de 12 anos, que não estava em casa no momento do crime, e ficará sob tutela de um tio.

A família está em busca de recursos financeiros para trazer o corpo ao Brasil (foto: Redes Sociais/Reprodução)

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira

O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.





A tipificação do crime de feminicídio é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104) entrou em vigor em 9 de março de 2015.





Entretanto, o feminicídio é o nível mais alto da violência doméstica. É um crime de ódio, o desfecho trágico de um relacionamento abusivo.





O que diz a Lei do Feminicídio?

Art. 121, parágrafo 2º, inciso VI

"Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:

I - violência doméstica e familiar;

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher."

Qual a pena por feminicídio?

Segundo a 13.104, de 2015, "a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência; na presença de descendente ou de ascendente da vítima."





Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.





