Justiça expede mandado de prisão contra marido em feminicídio em Araguari

Polícia Civil fez o pedido de prisão para a Justiça (foto: Divulgação/PCMG)

A Justiça expediu, nesta quinta-feira (14/7), mandado de prisão contra o homem apontado como autor do assassinato da ex-companheira em Araguari, no Triângulo Mineiro, nesta semana. A Polícia Civil investiga o feminicídio no qual a vítima foi atingida com 22 facadas.



A hipótese é de um crime motivado pela não aceitação do fim do relacionamento entre o suspeito e a vítima, Kelly Cristina Ferreira Braga, de 41 anos. Eles viveram juntos por sete anos, e a mulher terminou o relacionamento neste ano, sob a suspeita de ter sido traída.

O crime A vítima foi morta em casa, esfaqueada diversas vezes pelo ex-marido, segundo a polícia. Ela tentou se defender e também golpeou o homem, e conseguiu feri-lo na perna e no tórax.



Ele fugiu da casa, mas foi encontrado pouco tempo depois caído em um terreno com forte sangramento. O inquérito deve ser concluído em 10 dias.