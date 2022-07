Motorista de aplicativo reage a assalto e fica ferido após levar 6 facadas

Um motorista de aplicativo ficou ferido ao reagir a um assalto, na noite de quinta-feira (21/7), em São João del-Rei, na Região do Campo das Vertentes. A vítima levou seis facadas do bandido, que fugiu após o crime.

Após o anúncio do assalto, os homens desceram do carro e o motorista então reagiu, entrando em luta corporal com o assaltante. Durante as tentativas de tirar a faca do bandido, a vítima levou seis facadas, uma no ombro direito, uma no ombro esquerdo, uma no tórax, uma no fêmur direito, uma no lado esquerdo do abdômen e uma no braço esquerdo.

Após ferir a vítima, o criminoso fugiu correndo pela rodovia no sentido à cidade de São Tiago. O motorista, por sua vez, dirigiu de volta a São João del-Rei para buscar atendimento médico, primeiro na UPA e posteriormente na Santa Casa.

Segundo a vítima, o assaltante tinha cabelos pretos e olhos castanhos, vestia bermuda jeans e camiseta regata, além de possuir uma tatuagem no braço direito.