Motorista de aplicativo é preso sob suspeita de estuprar menina de 11 anos

Suspeito de estupro foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Plantão da PC de Uberaba (foto: PMMG/Divulgação)

A Polícia Militar de Uberaba prendeu na noite dessa quarta-feira (13/7) um motorista de aplicativo, de 43 anos, sob suspeita de estupro de vulnerável contra uma menina de 11 anos durante uma festa de confraternização na casa de uma amiga da família da vítima.A criança contou que o homem entrou no quarto depois que uma cuidadora de um menino de 4 anos saiu para pegar leite. Ele teria se sentado na cama e começado a passar as mãos nas pernas, barriga e seios da garota, além de perguntar se ela estava sem calcinha.Conforme o boletim de ocorrência, a menina se assustou com a investida do homem e pediu para ele sair do quarto. Em seguida, disse à amiga de sua mãe que não queria mais dormir no local.Preso em flagrante, o suspeito confirmou aos militares que entrou no quarto e colocou a mão na perna da menina, mas “sem maldade nenhuma”. Por outro lado, não soube explicar o motivo de estar no mesmo ambiente que duas crianças sem qualquer parentesco com ele.O motorista de aplicativo foi encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) de Uberaba para as próximas providências.