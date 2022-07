Estudante de 15 anos é vítima de estupro após sair da escola

A PM procura dupla suspeita de praticar o crime contra a adolescente (foto: PMMG/Divulgação) Em estado de choque, uma estudante de 15 anos, procurou a Polícia Militar (PM) de Uberaba na noite da segunda-feira (12/7) e relatou que foi sequestrada e estuprada por dois homens após sair da escola, no Bairro São Benedito. A dupla está foragida.

Segundo o registro policial, após o crime ela foi abandonada seminua em uma rua sem saída, no Bairro Universitário.

No momento do estupro, a vítima disse que desmaiou e que não se lembra de detalhes. Por outro lado, ela se recorda que foi abordada pelos dois suspeitos que estavam em um carro preto, colocada à força dentro do veículo e levada até um campo de futebol, nas proximidades da Avenida Nenê Sabino.

Dores intensas na cabeça, costas e partes íntimas

Ainda conforme relato da jovem à PM, após praticar o crime, a dupla a abandonou seminua. Ela contou que sentia intensas dores na cabeça, nas costas e nas partes íntimas, encontrando dificuldades de conseguir vestir suas roupas jogadas para ela por um dos suspeitos.

Em seguida, ela procurou ajuda de um popular em um ponto de ônibus, sendo que neste momento, segundo o registro policial, se encontrava bastante transtornada, confusa, emocionalmente abalada, oscilando entre aflição e silêncio e colocando uma das mãos constantemente nas partes íntimas.

Câmeras de segurança flagraram carro preto seguindo a jovem



No registro policial, consta que uma equipe da PM foi até o local onde a vítima afirmou ter sido abandonada e localizaram câmeras de segurança. Uma delas registrou o carro preto.

A vítima foi encaminhada para Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), onde passou por exames médicos. Os resultados serão encaminhados para a Polícia Civil para auxiliar nas investigações.