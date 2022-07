Preso homem acusado de estuprar e engravidar a filha de 14 anos

Acusado de estuprar e engravidar filha é preso em Jordânia, Vale do Jequitinhonha (foto: SSP-BA)

Um homem de 44 anos foi preso na última semana em Jordânia, no Vale do Jequitinhinha, e encaminhado para a Unidade Prisional de Almenara, suspeito de estuprar e engravidar a filha de 14 anos. O crime teria ocorrido no interior da Bahia (BA). O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia.





A confirmação da autoria do crime foi em março deste ano. Desde então, o acusado estava foragido. Ele foi preso na semana passada em Jordânia (MG).



A vítima morava com o pai e a madrasta desde os cinco anos de idade, e os maus-tratos, também, por parte da madrasta, sempre foram motivos de queixa. A menor era abusada desde os 11 anos e era ameaçada de morte pelo pai para não o denunciar



No momento, a adolescente se encontra com a mãe, e está no período final da gestação. Mesmo com o direito garantido pela lei de interromper a gravidez, a jovem preferiu ter a criança. Ela passa por tratamento e tem apoio psicológico.



O caso, segundo o delegado, está na esfera judicial, com processo crime em andamento, que deve evoluir para uma condenação superior a 10 anos de prisão.