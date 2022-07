Treinador de futebol é preso após confessar estupro de garoto de 12 anos

Um homem de 32 anos foi preso na última terça-feira (5/7), em Coronel Fabriciano, na região do Vale do Aço, suspeito de estuprar um garoto de 12 anos. O suspeito, que é treinador de futebol, confessou o crime após os policiais encontrarem a vítima deitada em sua cama.

O homem então foi preso e autuado pelo crime de estupro de vulnerável. Após ser ouvido, o treinador de futebol foi encaminhado para o sistema prisional, ficando à disposição da justiça.

Estupro de vulnerável

O estupro de vulnerável é a conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com menores de 14 anos, com ou sem consentimento; pessoas que, por enfermidade ou deficiência mental, não possuem o discernimento necessário para a prática do ato, bem como, por qualquer outra razão, não possa oferecer resistência.

O estupro de vulnerável prevê pena de 8 a 14 anos de reclusão caso seja praticado contra menor que tenha entre 14 e 18 anos (artigo 213, § 1º, do Código Penal). A mesma pena é aplicada caso o crime resulte em lesão corporal grave. Em caso do resultado ser morte, a pena é de 12 a 30 anos.