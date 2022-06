Suspeito de estupro é espancado e morto em Venda Nova

Corpo da vítima foi encontrado em beco conhecido como 'Chiqueiro', na Vila do Índio (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Um homem de 33 anos foi espancado até a morte na noite de sábado (25/6) na Vila do Índio, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Segundo moradores, as agressões aconteceram como forma de vingança pelo estupro de uma menor de idade na comunidade.









De acordo com moradores ouvidos pela PM, o homem foi abordado por vários agressores, a maioria menores de idade, na Rua dos Mauês. Ele foi agredido e arrastado até o Beco do Chiqueiro, local próximo a um córrego e de difícil acesso.





Em consulta ao sistema de ocorrências, policiais verificaram que o homem tinha uma denúncia por estupro de vulnerável registrada no dia 18 de junho, na Vila do Índio. Além disso, ele já acumulava três passagens por tráfico de drogas.





Policiais que atenderam a ocorrência tentaram buscar mais informações com moradores, a vítima do estupro e a mãe dela, mas todos se negaram a falar com os militares. Ainda não foram localizadas câmeras de segurança que possam ter filmado o linchamento e ajudar na identificação dos responsáveis.