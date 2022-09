Homem vestido de "Naruto" é morto por engano em trenzinho

Homem fantasiado de "Naruto" estava trabalhando e morreu durante briga entre gangues (foto: Reprodução/Redes Sociais) Um homem de 46 anos foi assassinado com tiros na cabeça na noite de sábado (24) enquanto trabalhava no trenzinho da alegria, na cidade de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O crime ocorreu no bairro Jardim Pérola.





O homem era animador do trenzinho e estava vestido do personagem “Naruto”. Naruto é um mangá, as histórias em quadrinhos feitas no Japão.

De acordo com informações da Polícia Militar, as testemunhas contaram que aconteceu uma troca de tiros envolvendo pessoas que estavam no trenzinho e outros que estavam em um carro que passava na rua. Na hora do confronto, o homem que estava trabalhando acabou recebendo um tiro na cabeça.

Após a troca de tiros, quatro adultos foram presos e dois adolescentes foram apreendidos por suspeita de envolvimento com o caso.

A PM acredita que a motivação possa ser briga de gangues. O animador não tinha envolvimento com a situação, mas foi atingido por engano. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu a caminho do Hospital Municipal. A Polícia Civil investiga o caso.