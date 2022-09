Jovem vestido de Quico, do 'Chaves', é baleado em trenzinho da alegria

Jovem, que estava fantasiado de personagem Quico, do seriado mexicano "Chaves", foi atingido na região da barriga. (foto: Divulgação/ Comando Geral da PM)

Um adolescente de 16 anos, integrante do Trenzinho da Alegria em Governador Valadares, foi baleado na quinta-feira (22/9). De acordo com a Polícia Militar, o jovem, que estava fantasiado de personagem Quico, do seriado mexicano "Chaves", foi atingido na região da barriga.