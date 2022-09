Menino de sete anos é baleado por assaltante na porta da igreja

Criança tinha saído da igreja para colocar uma bolsa no carro (foto: Reprodução Google Maps)

Uma criança de sete anos levou um tiro na porta de uma igreja em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Ela participava de um culto com os pais, quando saiu para ir até o carro.O crime ocorreu na noite desse domingo (18/9), no bairro Ipiranga. De acordo com a Polícia Militar, o garoto estava colocando a bolsa no veículo, quando o bandido chegou armado e anunciou o assalto.O ladrão exigiu a chave do carro. A criança disse que estava com os pais e que iria buscá-la. Um dos frequentadores da igreja tentou intervir, e o bandido disparou dois tiros e fugiu.Um dos projéteis acertou a perna direita do menino, que foi socorrido e levado para o hospital. O quadro de saúde dele é estável.Ainda segundo a Polícia Militar, o suspeito, que aparentava ter 18 anos, recebeu a ajuda de um comparsa. Eles fugiram em outro veículo sem levar nada.Até o momento, a dupla não foi identificada. A PM segue com o rastreamento e pede a quem tiver informações telefonar para o 190 ou 181. A ligação pode ser anônima.