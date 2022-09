Furgão com medicamentos avaliados em R$ 460 mil é assaltado em Betim

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga o motivo e a autoria do roubo (foto: PCMG/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga o motivo e a autoria do roubo de um furgão com uma carga de medicamentos avaliada em cerca de R$ 460 mil. O crime ocorreu na noite desse domingo (11/9), no Bairro Nova Baden, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A carga não foi encontrada e, até o momento, ninguém foi preso.