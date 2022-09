Bombeiros atendem quase mil ocorrências de incêndio em apenas três dias

Combate aos incêndios aumenta pelo estado (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado 990 vezes nos últimos três dias para atendimento de ocorrências relacionadas a incêndios em vegetação. As chamadas foram contabilizadas pela corporação, de sexta-feira (9/9) até a manhã desta segunda-feira (12/9).Segundo os militares, em alguns casos foram necessários vários dias para que bombeiros, brigadistas e voluntários conseguissem apagar o fogo. Foi o caso do incêndio de grandes proporções que atingiu a Serra do Curral e se arrastou por três dias.A área afetada pelas chamas ainda não foi mensurada pelos militares , mas o impacto era perceptível até mesmo no ar da capital. Ontem (11/9), o dia amanheceu sob a fumaça do fogo que consumiu o cartão-postal da cidade.As chamas começaram na sexta-feira e foram contidas por volta das 18h30 desse domingo. O incêndio chegou a ameaçar torres de transmissão e o fornecimento de energia elétrica na Grande BH, mas os bombeiros conseguiram conter o fogo antes que o dano se consumasse.O cenário de destruição de áreas verdes é resultado de uma combinação de altas temperaturas e ação criminosa. Historicamente, setembro é um mês sombrio, em que as demandas dos militares mais crescem por causa da expansão das queimadas.