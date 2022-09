Alerta de tempo seco: Minas tem disparada de ocorrências de incêndio

Serra do Curral pega fogo desde sexta-feira (9/9). bombeiros ainda não conseguiram mensurar o tamanho do impacto (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A. Press) Mais da metade de Minas Gerais está sob alerta para baixa umidade do ar, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Além de riscos à saúde, o tempo seco implica em um cenário propício para a propagação de incêndios de grandes proporções. Entre sábado e domingo, os bombeiros receberam mais de 200 chamados para conter o fogo em áreas de vegetação.









Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um incêndio de grandes proporções na Serra do Curral preocupa moradores e demanda trabalho intensivo dos bombeiros desde a tarde de sexta-feira (11/9). A área afetada pelas chamas ainda não foi mensurada pelos militares, mas o impacto é perceptível até mesmo no ar da capital, que amanheceu no domingo sob a fumaça do fogo que consome o cartão-postal da cidade.





Vista de BH a partir da Região Leste da capital: fumaça do incêndio na Serra do Curral encobre a cidade (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A. Press)





Na Região Central do estado foram registrados vários chamados para Ouro Preto , onde motociclistas são suspeitos de atear fogo em vários matagais nas zonas rurais da cidade e de São Bartolomeu, além de Cristal, distrito de Mariana.





Também no sábado, os bombeiros foram acionados para conter um incêndio florestal na área rural de Janaúba, no Norte de Minas. Segundo os militares, vários focos de fogo na vegetação de cerrado foram combatidos e área queimada foi de aproximadamente 2 mil metros quadrados.

Minas sob alerta

A maior parte do estado está sob algum tipo de alerta para tempo seco neste domingo. A situação está mais grave na Região Noroeste e parte do Norte de Minas, onde o Inmet aponta “grande perigo”. Com os índices de umidade relativa do ar em torno de 12%, o órgão adverte para a possibilidade de queimadas e problemas de saúde como dores de cabeça, desidratação e doenças pulmonares. Veja no fim da matéria a lista de municípios mineiros sob alerta.





Regiões do estado em alerta para baixa umidade: em vermelho, "grande perigo"; em laranja, "perigo"; e amarelo "perigo potencial" (foto: Inmet/ Reprodução)





Alertas de “perigo potencial” e “perigo” foram emitidos também para cidades das regiões do Triângulo Mineiro, Norte, Alto Paranaíba, Centro-Oeste e Central do estado, onde a umidade relativa do ar não deve superar a marca dos 30% neste domingo.





O Inmet indica beber bastante líquido, evitar atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, utilizar hidratantes para a pele, umidificar o ambiente e evitar bebidas diuréticas como café e álcool.





Veja a lista das 67 cidades mineiras sobre grande perigo pela baixa umidade do ar:





Abadia dos Dourados

Arinos

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Campo Azul

Chapada Gaúcha

Claro dos Poções

Cônego Marinho

Coração de Jesus

Coromandel

Dom Bosco

Formoso

Francisco Dumont

Guarda-Mor

Ibiaí

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Itacarambi

Jaíba

Januária

Japonvar

Jequitaí

João Pinheiro

Juvenília

Lagamar

Lagoa dos Patos

Lagoa Grande

Lassance

Lontra

Luislândia

Manga 3139300

Matias Cardoso

Mirabela

Miravânia

Montalvânia

Montes Claros

Natalândia

Paracatu

Patis

Patos de Minas

Pedras de Maria da Cruz

Pintópolis

Pirapora

Ponto Chique

Presidente Olegário

Riachinho

Santa Fé de Minas

São Francisco

São Gonçalo do Abaeté

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Pacuí

São Romão

Ubaí

Unaí

Uruana de Minas

Urucuia

Várzea da Palma

Varzelândia

Vazante

Verdelândia