Serra do Curral: morador ajuda a apagar fogo com mangueira de jardim

Fogo ameaça casas aos pés da Serra do Curral, como a de José Eugênio Cristo, que viu as chamas se alastrando e decidiu ajudar (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

A tarde deste sábado (10/9) era de descanso para o mecânico José Eugênio Cristo, morador do Bairro Jardim Pirineus, na Região Leste de Belo Horizonte, até que acordou do merecido cochilo com o chamado do filho Rafael, de 7 anos. "Pai, está pegando fogo no mato!", disse o menino.

De imediato, José Eugênio levantou da cama, correu para fora da casa e viu as chamas se alastrando. Sem pânico, pegou a mangueira de jardim e começou a molhar a vegetação. Enquanto isso, chegavam à porta da casa integrantes da Guarda Municipal, que alertaram para a situação. "Por sorte, uma empresa, aqui perto de casa, tem caminhões-pipa e completou o serviço", disse o mecânico, que mora com a esposa, e os filhos Gabriel, de 12, e Rafael.





Os incêndios na região da Serra do Curral preocupam José Eugênio, de 56 anos, dono de uma oficina de automóveis no vizinho Bairro Paraíso. "Todo ano, com muito calor e tempo seco, é a mesma situação. Pega fogo, e sei que não é acidental". Ele contou que, há três anos, viu um casal nas imediações da sua residência colocando fogo no mato. "Foi um perigo, pois as chamas alastraram."Partidário de que a comunidade é a melhor guardiã do seu patrimônio ambiental, como é a Serra do Curral, símbolo de BH, José Eugênio pede mais fiscalização por parte das autoridades e também consciência dos moradores para garantir a segurança da população. "Temos que fazer nossa parte, preservando a natureza", disse.