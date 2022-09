Belo Horizonte registra a temperatura mais alta do ano

Segundo os meteorologistas, a estimativa é que o calor se mantenha nos próximos dias (foto: Túlio Santos/EM/D.A press)

Belo Horizonte registrou, neste sábado (10/9), o dia mais quente do ano, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na Região da Pampulha, os termômetros marcaram 33,6ºC. Na Estação Cercadinho, a marcação indicou 31,2ºC.O calor na capital mineira superou o dia 27 de março, quando a temperatura foi de 32,9ºC Uma massa de ar seco que predomina sobre todo o país impede a formação de nuvens, o que favorece para o clima seco. Segundo o serviço de Meteorologia, a umidade relativa do ar ficou entre 12% e 20%, o que deixa Minas Gerais em alerta.No interior, as temperaturas se mostraram bastante altas. Em Montes Claros, no Norte de Minas, por exemplo, o registro foi de 33 °C, mesma temperatura de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e Varginha, no Sul de Minas.A tendência, segundo os meteorologistas do Inmet, é que a temperatura se mantenha alta nos próximos dias, muito devido ao longo período de estiagem e, como a massa de ar seco impede a formação de nuvens, o sol aquece mais facilmente o ar."A tendência é que amanhã (domingo) devemos ficar na casa dos 33ºC", afirmou a meteorologista Anete Fernandes.Historicamente, tanto a capital quanto o resto de Minas Gerais registram as maiores temperaturas nos meses de setembro e outubro - final do inverno e início da primavera. Isso indica que as temperaturas ainda podem aumentar, alertou Anete.A situação de calor é mais crítica em duas regiões, no Sudeste e no Centro-Oeste do país.Existe uma frente fria que entrou pelo Sul do Brasil, no entanto, ela já está se dissipando, indo em direção ao mar e, no máximo, poderá chover no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro.Por isso, a previsão é de tempo quente, com ar seco, ou seja, baixa umidade, em toda Minas Gerais, neste domingo e nos próximos dias.