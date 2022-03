Com 32,9ºC, BH tem o dia mais quente do ano neste domingo (27/3)

Belo Horizonte registrou a temperatura mais alta do ano neste domingo (27/03) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) confirmou que Belo Horizonte registrou a temperatura mais alta do ano. Os termômetros chegaram a 32,9ºC, na Região da Pampulha, às 15 horas de domingo (27/3). O recorde anterior havia sido registrado no dia 14 de janeiro, quando a temperatura chegou a 32,8ºC.

Para se refrescar, famílias passearam na Praça da Savassi e aproveitaram as ruas fechadas. Hoje, o projeto “A Savassi é da Gente” completa cinco anos. A proposta busca incentivar a livre convivência e cidadania.

Com o projeto, as ruas da Savassi, Avenida Getúlio Vargas, entre as ruas Alagoas e Rio Grande do Norte; na Avenida Cristóvão Colombo, entre as ruas Alagoas e Paraíba, ficam fechadas das 6h às 15h.