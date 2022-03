UFMG retoma integralmente atividades presenciais nesta segunda-feira (28)

Retorno ocorre em todas as áreas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) retoma, nesta segunda-feira (28/3), as atividades presenciais em todas as áreas.





As salas de aula já estão configuradas de acordo com os protocolos que regem o retorno, o uso de máscaras continua obrigatório, tanto nos espaços internos quanto nos externos.





De acordo com o Comitê Permanente da UFMG de Enfrentamento ao Novo Coronavírus, a retomada integral das atividades nos campi é segura neste momento da pandemia.

A coordenadora do Comitê, professora Cristina Alvim, informou por meio do site da UFMG , que 98% da comunidade universitária está imunizada com pelo menos duas doses, de acordo com levantamento feito por meio do sistema MonitoraCovid.





Quarentena





Segundo o protocolo anterior, cada caso de infecção confirmado em uma turma de graduação, por exemplo, provocava a suspensão das aulas daquele grupo por 14 dias. Novos achados e conhecimentos sobre transmissão e outras características da doença - já se sabe, entre outras coisas, que o vírus é transmitido de dois dias antes a três dias após o aparecimento dos sintomas - autorizam a atualização do protocolo.





A partir de agora, as aulas serão suspensas por uma semana se aparecerem, numa mesma turma, três casos no prazo de até sete dias.





Reforço na vacinação





O início do semestre letivo será marcado por estratégias de acolhimento, sinalização dos espaços e divulgação das medidas de proteção.





Em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, duas unidades de vacinação serão instaladas: uma no campus Pampulha e outra no campus Saúde.





A Comissão do Conselho Universitário analisa as ações para garantir a ampla vacinação da comunidade e avaliar a viabilidade de adoção do comprovante vacinal.