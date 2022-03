Incêndio em rede subterrânea do Hospital das Clínicas da UFMG assusta

Bombeiros e uma equipe da Cemig estiveram no Hospital das Clínicas para solucionar o incêndio (foto: Sidney Lopes/EM/D.A Press)

Médicos, enfermeiros, funcionários e pacientes do Hospital das Clínicas, da UFMG, passaram por um susto na noite desta quarta-feira (9/3). Um princípio de incêndio no padrão de energia da edificação chegou a fechar o pronto-socorro da unidade por 30 minutos, após a luz ser cortada. Apesar do susto, ninguém ferido e a situação foi normalizada pouco depois.

“Devido a um incêndio na rede subterrânea, a Cemig teve de desligar a energia na região hospitalar entre as 18h05 e 18h51 desta quarta-feira para realizar os reparos. A energia já foi restabelecida", informou, por nota, a companhia de energia elétrica.

Uma das pistas da Avenida Alfredo Balena, em frente ao hospital, foi interditada para que caminhões do Corpo de Bombeiros e veículos da Cemig pudessem se aproximar e resolver a situação.

Ao chegar no local, uma equipe do Corpo de Bombeiros constatou que tratava-se de um incêndio localizado na fiação da rede subterrânea. Em função disso, como o fogo não se expandiu, a Cemig foi acionada, para verificar o que realmente havia acontecido.

"A equipe da Cemig apurou no local do incêndio que não houve superaquecimento do transformador. O que provocou o incêndio na rede subterrânea foi uma tentativa de furto de cabos", esclareceu a companhia.

Novo susto

Segundo o relatório do Corpo de Bombeiros, a fumaça que assustou o Hospital das Clínicas também causou alarde no Hospital do Pronto-Socorro João XXIII, que chegou a acionar a corporação.

A informação preliminar era de um "possível incêndio" no João XXIII. No entanto, os bombeiros constataram que a fumaça do princípio de incêndio no primeiro hospital percorreu alguns dutos até chegar ao segundo.

Não foi necessário fazer a evacuação de nenhum ambiente e a situação em ambas unidades hospitalares já estão sob controle.