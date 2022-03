Em processo de separação, mulher leva maconha do marido na PM

A PM de Planura registrou a ocorrência como porte de drogas para consumo pessoal (foto: Imagem ilustrativa - gjbmiller/Pixabay)

Uma mulher que está em processo de separação do marido resolveu denunciá-lo às autoridades policiais. Ela levou um recipiente do homem com certa quantidade de maconha, nessa terça-feira (8/3), a uma unidade da Polícia Militar em Planura, cidade com cerca de 12 mil habitantes no Triângulo Mineiro.