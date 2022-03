Zema sobre bombas em ato das polícias: 'Desordem não será aceita'

Manifestantes tomaram a Praça da Liberdade nesta quarta (9) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Polícias instauram BO para apurar arremessos de bombas

Vídeo aponta tática para explosões

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), criticou o uso de explosivos por parte de representantes das forças de segurança que protestaram em Belo Horizonte nesta quarta-feira (9/3). Bombas arremessadas por manifestantes geraram trauma auditivo em uma jornalista; outro profissional, por sua vez, viu um artefato passar de raspão por suas costas . Ontem, a Justiça expediu decisão proibindo o uso, por parte das tropas, de explosivos durante a passeata."Manifestar sem infringir a lei é legítimo e democrático. Mas atos de desordem e que coloquem em risco outras pessoas, não serão aceitos. A liberdade caminha junto com a responsabilidade", escreveu Zema, no Twitter.Os policiais foram às ruas pela terceira vez em menos de um mês para cobrar a recomposição das perdas inflacionárias que corroeram os salários. Embora o Palácio Tiradentes tenha oferecido aumento de 10,06% a todos os servidores públicos, os representantes da segurança cobram o cumprimento do acordo firmado em 2019, com a reposição feita em três parcelas, totalizando quase 40%."Minha solidariedade aos jornalistas atingidos por bombas durante as manifestações hoje em Belo Horizonte. A liberdade de imprensa será sempre defendida, assim como o direito de manifestar, desde que pacificamente", completou o governador. Laura França, da TV Band Minas, precisou ser encaminhada a um hospital quando uma bomba estourou perto de onde ela estava, na Praça da Estação.Depois, enquanto os manifestantes seguiam pelas ruas do Centro rumo à Praça da Liberdade, na Savassi, outros explosivos foram utilizados. Depois, já nas proximidades do Palácio da Liberdade, durante a segunda parte do ato, foi que um segundo profissional viu o artefato passar rente às suas costas.Procurada pelo Estado de Minas, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) afirmou que fez boletim de ocorrência para deixar a Polícia Civil formalmente ciente do caso."As corregedorias das instituições também atuam para a identificação das autorias", garantiu a corporação militar.Joaquim Francisco Neto e Silva, chefe dos policiais civis, por sua vez, afirmou que a entidade adotou medidas para apurar "autoria, materialidade e circunstâncias" do arremesso do explosivo que atingiu a repórter da Bandeirantes.Imagens da TV Alterosa mostram como agentes soltaram explosivos na Avenida dos Andradas, que dá acesso à Praça da Estação. Alguns deles vão até um bueiro e se aproveitam dos vãos da estrutura para depositar um petardo que, poucos segundos depois, explode.