PDT vai lançar Miguel Corrêa como pré-candidato ao governo de Minas

Miguel Corrêa disputou o Senado pelo PT em 2018 (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press.)

O PDT se prepara para lançar a pré-candidatura do ex-deputado federal Miguel Corrêa ao governo de Minas Gerais. A decisão, segundo apurou o, será oficializada nesta quinta-feira (10/3), em um evento na Região Oeste de Belo Horizonte. Ciro Gomes, presidenciável do partido , estará na capital mineira para prestigiar a solenidade.A intenção de lançar Corrêa foi confirmada à reportagem por importantes fontes do círculo pedetista. Os trabalhistas buscam um palanque para Ciro no estado. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) , ainda é o favorito para ocupar o posto, caso ele resolva disputar o governo e caminhe com o PDT. Miguel Corrêa , porém, pode ser opção para encabeçar uma chapa própria. Neste momento, a possibilidade de Kalil caminhar com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dificulta a composição com os pedetistas."O PDT entende que a apresentação de uma alternativa a Minas Gerais e ao Brasil é fundamental", disse o ex-parlamentar, ao ser procurado pela reportagem.Ex-vereador de Belo Horizonte, Corrêa foi filiado ao PT por anos a fio. Em 2018, após encerrar o ciclo na Câmara dos Deputados, se candidatou ao Senado Federal, mas não foi eleito. Ciro Gomes volta a Belo Horizonte menos de um mês após visitar Kalil. No evento desta quinta, ele participará de uma roda de conversa com influenciadores.Desde janeiro, dirigentes pedetistas sinalizavam negociações com um nome que estava afastado da cena política. À época, o presidente nacional do partido, Carlos Lupi, confirmou tratativas do tipo, mas não quis dar pistas sobre o escolhido.