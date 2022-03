Vereador de BH, Gilson Guimarães denuncia que recebeu ameaças de morte

Vereador Gilson Guimarães denunciou, no plenário Câmara, as ameaças sofridas (foto: Câmara Municipal de BH)

O vereador de Belo Horizonte, Gilson Guimarães (REDE-Sustentabilidade), denunciou, nesta terça-feira (8/3), no plenário da Câmara Municipal, que vem sofrendo ameaças de morte. Em uma mensagem, recebida via SMS no telefone, estava escrito "seu otário, vou acabar com a sua vida". Ele procurou a Polícia Civil, registrou um Boletim de Ocorrências e o entregou à presidente da casa, vereadora Nely Aquino (Podemos).

O parlamentar também gravou um vídeo falando sobre o ocorrido e o divulgou em seguida. "Nos últimos dias, tenho recebido ameaças e tenho ficado até impossibilitado de andar livremente pelas comunidades, becos e vielas. Me sinto perseguido, mas não vou parar de trabalhar porque fui eleito para isso. Não calarei e continuarei trabalhando por minha comunidade. Com o povo não se brinca", disse.

Em conversa com o, o vereador Gilson Guimarães disse que não é a primeira vez que enfrenta situações como essa. Eleito com 3.593 votos para seu primeiro mandato, o político tem trabalhado para criar alternativas em prol de melhor qualidade de vida nas comunidades, especialmente do Aglomerado da Serra.

"Desde o processo da campanha eleitoral me sentia perseguido em alguns momentos. Cheguei a ser perseguido por um veículo. Há alguns meses, fui agredido por um desconhecido dentro de casa. A campainha tocou, achei que fosse um dos meus assessores e quando abri a porta levei um soco no rosto, caí no chão e fui enforcado. Procurei a polícia na época para relatar o ocorrido. Até me mudei do local onde residia", ressaltou.

O parlamentar prestou todas as informações à polícia para que sejam iniciadas as investigações. "Acredito que a pessoa por trás dessas agressões e ameaças seja alguém que caminhou conosco durante a campanha eleitoral e hoje está mais distante. Pode ser também que esse indivíduo esteja sendo induzido por alguém que tenha interesse na política e na nossa comunidade".

Ainda conforme o vereador, após expor o assunto, a Câmara Municipal está tomando as devidas providências. A segurança da casa está em alerta dando suporte necessário no dia a dia.