BH registra 1,7 mil casos de COVID-19 em dois dias

Leitos de hospitais para tratamento da COVID estão mais vazios (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

Apesar de os indicadores da COVID-19 em Belo Horizonte permanecerem baixos, no nível verde e com ligeiras oscilações, o número de novos casos da doença na cidade chegou a 1.783 nas últimas 48 horas, uma vez que esse dado não foi atualizado nessa segunda-feira (7/3). Desde o início da pandemia, a capital contabiliza 347.456 casos da doença.

Mais 20 mortes em decorrência da COVID foram contabilizadas pela prefeitura no Boletim Epidemiológico desta terça-feira (8). No total, a cidade já registrou 7.503 óbitos. A taxa de transmissão do coronavírus na cidade estabilizou em 0,77 nas últimas 24 horas. Isso significa que cada 100 pessoas podem transmitir o vírus para outras 77.

A ocupação dos leitos de UTI destinados ao tratamento de pacientes com a COVID na cidade reduziu de 45% para 40,6%. Nas enfermarias, a taxa aumentou um pouco, passando de 32,9% para 33,3%.

Neste momento, Belo Horizonte tem 1.520 pacientes em acompanhamento médico. Os recuperados chegam a 338.433.

