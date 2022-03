Prefeito Alexandre Kalil testa positivo para COVID-19

Antes de receber o diagnóstico positivo, Kalil visitou as obras da área de escape do Anel Rodoviário (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), testou positivo para a COVID-19 na manhã desta terça-feira (8/3). O resultado veio em um teste de rotina. A informação foi divulgada pela assessoria de comunicação da prefeitura.

Em nota, a PBH informou que Kalil está assintomático e que todas as agendas foram canceladas. O prefeito fará isolamento em casa.

Pela manhã, Alexandre Kalil esteve com a imprensa na construção da área de escape do Anel Rodoviário, no Bairro Olhos D'Água, na Região Oeste da capital.