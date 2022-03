Calor prevalece em Minas; poucas regiões têm possibilidade de chuvas

Em BH, previsão indica umidade relativa mínima do ar em torno de 35% à tarde, no período de maior aquecimento; meteorologista afirma que nível ainda não é preocupante (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Nesta terça-feira (8/3) os mineiros seguem enfrentando uma onda de calor. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), poucas regiões de Minas têm possibilidade de pancadas de chuvas isoladas.









"Possibilidade de chuvas isoladas no Mucuri, Rio Doce e Sul. Chuvas isoladas devido ao calor e a alta umidade do ar", explica o meteorologista.





No restante do estado, prevalece o céu claro a parcialmente nublado. A máxima prevista para hoje, no estado, é na Zona da Mata e no Triângulo Mineiro com 35ºC.





Claudemir indica que a partir de amanhã (9/3), as chuvas podem ocorrer também no Leste do estado, Zona da Mata, Sul de Minas e na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





*Estagiário sob supervisão