Segurança de MG se reúne para distribuir cartilha sobre violência doméstica

As forças de segurança do estado estão reunidas hoje (8/3) na Praça da Savassi, em Belo Horizonte, para distribuir material informativo sobre violência contra a mulher. O dia 8/3, dia Internacional da Mulher, marca também o fim da Operação Resguardo, de abrangência nacional.Em Minas Gerais, participaram da força-tarefa policiais civis, penais, militares, agentes socioeducativos, bombeiros militares, integrantes do MPMG e técnicos da Política de Prevenção à Criminalidade.

No país, a ação foi realizada pelas Polícias Civis de todos os estados e do Distrito Federal, sob coordenação da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O objetivo de uma operação desse porte é de coibir a violência contra a mulher, apurando denúncias, instaurando inquéritos e cumprindo mandados de prisão.



A primeira edição da Operação foi deflagrada pelo Ministério em janeiro de 2021, que até março do mesmo ano efetuou 10 mil mandados de prisão em todo o país. Quase 190 mil vítimas foram atendidas, e 51.551 denúncias apuradas.



Neste ano, a Operação Resgate começou em 7 de fevereiro no Brasil todo. Em Minas, só em 2022, segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), já foram 5 feminicídios consumados e 11.389 vítimas de violência doméstica que registraram denúncia.

Também estão reunidas na praça da Savassi, região centro-sul da capital, as forças de segurança do estado, de 9h às 13h, para o dia "D" da Operação Resguardo. Além destes integrantes, representantes do CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) fazem distribuição de brindes no local. Um grupo de mulheres, participantes de oficinas de teatro desenvolvidas pelo Programa Mediação de Conflitos da Supec, no Aglomerado da Serra, faz apresentações que buscam estimular o protagonismo feminino.

Interior

Evento similar acontece em Uberaba, também marcando o fim da Operação Resguardo na região. Lá, acontece na Praça Rui Barbosa, região central da cidade, também de 9h às 13h.





O que é relacionamento abusivo?

Os relacionamentos abusivos contra as mulheres ocorrem quando há discrepância no poder de um em relação ao outro. Eles não surgem do nada e, mesmo que as violências não se apresentem de forma clara, os abusos estão ali, presentes desde o início. É preciso esclarecer que a relação abusiva não começa com violências explícitas, como ameaças e agressões físicas.





Como denunciar violência contra mulheres? Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.



O que é violência física?

Espancar

Atirar objetos, sacudir e apertar os braços

Estrangular ou sufocar

Provocar lesões





O que é violência psicológica?

Ameaçar

Constranger

Humilhar

Manipular

Proibir de estudar, viajar ou falar com amigos e parentes

Vigilância constante

Chantagear

Ridicularizar

Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sanidade (Gaslighting)





O que é violência sexual?

Estupro

Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto

Impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar

Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher





O que é violência patrimonial?

Controlar o dinheiro

Deixar de pagar pensão

Destruir documentos pessoais

Privar de bens, valores ou recursos econômicos

Causar danos propositais a objetos da mulher





O que é violência moral?

Acusar de traição

Emitir juízos morais sobre conduta

Fazer críticas mentirosas

Expor a vida íntima

Rebaixar por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole

