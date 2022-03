No Dia da Mulher, Carla Madeira fala sobre sua obra no 'Sempre um papo'

Carla Madeira é autora do best-seller "Tudo é rio" (foto: Fernando Rabelo/divulgação)

Autora do “Tudo é rio”, o segundo livro de ficção mais vendido no Brasil em 2021 – 40 mil exemplares comercializados, logo abaixo do best-seller “Torto arado”, de Itamar Vieira Junior, com 200 mil –, a mineira Carla Madeira é a convidada do projeto “Sempre um papo” nesta terça-feira (8/3), Dia Internacional da Mulher.A escritora conversa com Afonso Borges às 19h, com transmissão pelo canal do projeto no YouTube. O romance “Tudo é rio” aborda amor, ciúmes, paixão e tragédia numa pequena cidade do interior. “Tudo é rio” foi publicado em 2014 e relançado no ano passado pela Record.