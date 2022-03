Covid-19: mais de 16 mil novas confirmações e 8 mortes no estado

Crianças de 6 anos e jovens de 23 foram convocados para vacinação hoje em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Nas últimas 24h, foram 16.196 novas confirmações para o coronavírus em Minas Gerais, e 8 óbitos. Até agora, 3.250.989 pessoas foram infectadas no estado, e 59.999 já perderam a vida para a CoVID-19. As curvas de contaminações e mortes seguem em queda, segundo painel da Secretaria de Estado de Saúde.



Das internações pela doença, 9% dos leitos de UTI SUS exclusivos para COVID estão ocupados, frente aos 5,5% de enfermaria. Da ocupação total dos hospitais, 83% dos leitos de enfermaria e 57% dos de UTI estão ocupados.





Leitos de UTI pediátrico estão com ocupação em 54,5%, e 19% dos exclusivos COVID-19 estão ocupados. A vacinação de crianças segue avançando lentamente, e agora 53% das crianças estão com a primeira dose. 1,3% da faixa etária já estão imunizados com duas doses da vacina.