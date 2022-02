XP/Ipespe: Lula tem 43%; Bolsonaro, 26%; Moro, 8%; e Ciro, 7%

Lula, Bolsonaro, Moro e Ciro já se apresentaram na corrida presidencial de 2022 (foto: Miguel Schincariol/AFP) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança das pesquisas para as eleições presidenciais de outubro, com 43% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar, com 26%; seguido de seu ex-ministro Sergio Moro (Podemos), com 8%; e Ciro Gomes (PDT), com 7%. Os dados da pesquisa XP/Ipespe foram divulgados nesta sexta-feira (25/2).

De acordo com o levantamento, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), vem em quinto lugar, com 3%.

A senadora Simone Tebet (MDB); o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (que negocia para concorrer ao Planalto pelo PSD); o deputado federal André Janones (Avante) e Felipe D´’Ávila (Novo) tiveram 1% cada um.





O senador Alessandro Vieira (Cidadania) foi citado, mas não chegou a 1%.





Ainda segundo a pesquisa, outros 7% não escolheram nenhum dos candidatos, disseram que não iriam votar ou escolheram branco e nulo - e 2% não souberam ou não responderam.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, atual pré-candidato do PSD, não foi testado nesse levantamento.

A pesquisa

Esta edição da pesquisa Ipespe foi realizada por telefone com 1.000 entrevistados entre 21 e 23 de fevereiro de 2022, com pessoas de 16 anos ou mais de todas as regiões do país.

A margem de erro máxima estipulada é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%. Ou seja, se 100 pesquisas fossem realizadas, ao menos 95 apresentariam os mesmos resultados dentro desta margem.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-05015/2022.