Em meio a atos das forças de segurança, deputado bolsonarista vai para o PL

O deputado estadual Coronel Sandro deixou o PSL e foi para o PL (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 13/2/2020)

Janela partidária faz PTB perder quadro histórico

O Partido Liberal (PL), legenda que abriga Jair Bolsonaro, acertou a filiação do deputado estadual mineiro Coronel Sandro, atualmente no PSL. A transferência será oficializada nesta sexta-feira (11/3), com a homologação da ficha de filiação. Ele é mais um parlamentar bolsonarista do estado a seguir os passos partidários do presidente da República.Deputado em primeiro mandato, Sandro é um dos líderes políticos do movimento de paralisação das forças estaduais de segurança. Eles pressionam o governador Romeu Zema (Novo) para recompor a corrosão salarial causada pela inflação . Os 10,06% ofertados pela gestão estadual a todos os servidores públicos são considerados insuficientes Antes do policial militar reformado, o PL já havia conquistado o deputado federal Léo Motta, que também deixou o PSL . A legenda deve receber, ainda, os deputados estaduais Bruno Engler (PRTB) e Bartô, sem filiação desde que foi expulso do Novo . O congressista Cabo Junio Amaral (PSL) também está apalavrado."Coronel Sandro é um homem íntegro que sempre trabalhou com muita determinação e seriedade nos cargos que ocupou. Tenho visto a sua atuação em causas importantes e, por isso tenho a certeza de que no PL, ele somará forças para fazermos sempre o melhor para o povo mineiro", disse o ex-deputado federal José Santana, presidente dos liberais em Minas Gerais.O PL, curiosamente, é um dos partidos mais simpáticos ao governo Zema. Embora esteja formalmente na coalizão de oposição, o partido apoia a gestão estadual e tende a ser favorável à reeleição do político do Novo.As movimentações na Assembleia Legislativa ocorrem a reboque da janela partidária. Políticos que queiram disputar a eleição deste ano por partidos diferentes dos que os abrigam neste momento, devem mudar de agremiação até 1° de abril.Ontem, o deputado estadual Arlen Santiago, ex-PTB, formalizou o ingresso no Avante . O parlamentar estava na sigla trabalhista há 35 anos.