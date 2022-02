PL começa a filiar bolsonaristas de Minas Gerais e mira aumentar bancadas

Deputado Léo Motta vai deixar o PSL e ingressar no PL (foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados )

O Partido Liberal (PL), sigla que abriga Jair Bolsonaro, vai filiar o deputado federal mineiro Léo Motta (PSL), um dos componentes da base aliada ao presidente no Congresso Nacional. A filiação do parlamentar à nova agremiação será oficializada nesta terça-feira (22/2). O ingresso dele na legenda faz parte do movimento do PL para atrair bolsonaristas mineiros e tentar aumentar as bancadas na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa Como mostrou ona semana passada, Junio Amaral, também do PSL, é outro que deve rumar ao PL. Interlocutores ligados ao partido de Bolsonaro esperam fechar acordos com outros pesselistas eleitos na esteira de Bolsonaro.O PRTB também deve ser impactado, haja vista que o deputado estadual Bruno Engler está apalavrado para se transferir ao PL Desde a semana passada, os liberais mineiros são presididos pelo ex-deputado federal José Santana. Ele substituiu o filho, Bernardo Santana."Vou ter a oportunidade de, com o pouco de experiência que tenho, ajudar nossa turma a fazer uma boa chapa, disputar a eleição, ter boas representações na Assembleia e na Câmara Federal e ajudar Minas Gerais", disse Zé Santana, na semana passada.Hoje, o PL mineiro é representado por Léo Portela e Gustavo Santana, também filho do novo presidente, na Assembleia. Na Câmara, o partido tem Zé Vitor, Aelton Freitas e Lincoln Portela, designado 1° vice-presidente do diretório estadual.