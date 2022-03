Bolsonaro perde o sono e usa o Twitter para criticar BBB22

--> --> --> -->

Presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter por volta das 3 horas da manhã de hoje para dizer que não assiste ao BBB22 (foto: Evaristo Sá/AFP)

- Não assisto BBB22. Muito ruim. Boa noite a todos! %uD83D%uDC4D %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 9, 2022

Clube da insônia presida? Kkkk TMJ %u2014 Lia %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@lia_liaa22) March 9, 2022

- 89 aeronaves e 9 embarcações apreendidas na terra indígena Yanomami em 2021.



- Iniciativas fundamentais para garantir a segurança das comunidades e ações de combate ao covid.



- Para mais informações acesse as redes sociais: @secomvc @govbrazil %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 9, 2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) parece ter perdido o sono na madrugada desta quarta-feira (9/3). Pelo menos é o que registra o Twitter com a postagem do presidente por volta das 3h da manhã.Bolsonaro usou a rede social para dizer que não assiste ao BBB22. Motivo? Considera ruim o programa.Até a publicação desta matéria, o post de Bolsonaro foi retuitado por mais de 7 mil pessoas, o alcance está subindo freneticamente, e já teve mais de 35 mil curtidas e quase 3 mil comentários.Uma das seguidoras do presidente destacou: "Clube da insônia presida? Kkkk TMJ"Após o post indicando que Bolsonaro não teve uma boa noite de sono, duas horas depois, ele já estava na ativa . Dessa vez, falando dos feitos de seu governo em se tratando das terras indígenas.