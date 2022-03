'Valorização e respeito', pede Segurança Pública de MG em novo protesto

Servidores da Segurança Pública de Minas Gerais se reúnem em novo ato na Praça da Estação, em BH, para cobrar recomposição das perdas inflacionárias (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



A categoria pede “valorização e respeito” e pressiona o governo do estado para cumprir o acordo firmado em 2019, que tratava da recomposição salarial das perdas inflacionárias em três parcelas - uma de 13% e duas de 12%. A Praça da Estação, no Centro de Belo Horizonte, mais uma vez é tomada por servidores da Segurança Pública de Minas Gerais na manhã desta quarta-feira (9/3) e tem previsão de chegar até 60 mil manifestantes, caminhando até a Praça Sete.A categoria pede “valorização e respeito” e pressiona o governo do estado para cumprir o acordo firmado em 2019, que tratava da recomposição salarial das perdas inflacionárias em três parcelas - uma de 13% e duas de 12%.









Boneco do governador Romeu Zema (Novo) dentro de um caixão na manifestação dos servidores da Segurança Pública (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)







Aline Lisi, diretora da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (COBRAPOL), exige o reajuste. “Nós, desde o início, estamos reivindicando que o governador está nos devendo. Ele firmou conosco um compromisso de 24% de recomposição das perdas inflacionárias. Não é reajuste, não é aumento, é recomposição”, ressalta.





Ela aponta que não houve abertura de diálogo, mesmo tendo a reunião com a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, na última quinta-feira (3/3). “[Zema] Não abriu diálogo, tivemos somente uma reunião com a secretária, que não adiantou nada e não houve nenhuma abertura para negociação. Foi só uma reunião para ela dar uma desculpa do por que não dar nossa recomposição das perdas inflacionárias. O governador está inflexível, esperamos que durante esta manifestação abra diálogo para a gente e espero que ele seja mais flexível”, cobra a servidora.





Além da reposição salarial nos termos acordados há quase três anos, as forças de segurança querem que Zema desista de tentar emplacar a adesão de Minas Gerais ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). O plano, pensado pela União para aliviar estados com problemas financeiros, é a esperança da atual administração para renegociar dívida que está em torno de R$ 140 bilhões. Em que pesem as dificuldades no fluxo de caixa, servidores temem prejuízos a carreiras do funcionalismo.