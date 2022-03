Sistema permanece aberto até dia 10 de março (foto: Divulgação/UFMG)

Alguns candidatos da chamada regular do Sisu UFMG 2022 relataram dificuldades para realizar a inscrição. O Registro Acadêmico Online é a única forma de garantir acesso à vaga. Devido às instabilidades, a universidade decidiu prorrogar o prazo e manter o sistema aberto até as 23h59 de quinta-feira (10/3). O prazo estabelecido inicialmente terminaria na última terça (8/3).

Mesmo com o prazo estendido, se o candidato ainda tiver dificuldades técnicas para realizar o registro, deverá entrar em contato com o e-mail para duvidaregistro@drca.ufmg.br com nome completo, número do CPF e um print da mensagem de erro indicada no sistema. Assim, será possível revisar o ocorrido sem risco de perder a vaga.

Segundo o vice-diretor do Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA), Leandro Xavier Rapini, esses passos ajudarão a agilizar o atendimento individualizado. Ele também orienta os candidatos a utilizarem o navegador Firefox (versões 3 ou superior), para que o sistema funcione corretamente. E também chama a atenção para o preenchimento correto dos campos, especialmente "cidade".

O registro acadêmico e o upload dos documentos são procedimentos obrigatórios para garantia da vaga na UFMG, inclusive para os candidatos que optaram por ingressar em semestre letivo imediatamente subsequente, nos termos do item 8.5 do edital do processo seletivo.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.