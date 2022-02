Aprenda como lançar sua nota do Enem no Sisu 2022

Nessa quarta (16/02), às 17h será transmitido ao vivo e gratuitamente, Desvendando o Sisu 2022: o guia definitivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), principal porta de entrada nas instituições públicas de graduação utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Profa. Camila Ferreira e Prof. Renato Ribeiro (foto: Arquivo Pessoal)

A Live é voltada a todos os participantes do Enem 2022, que não zeraram a prova de redação. A aula terá 01 horas ao vivo pela Internet, onde serão apresentados como funciona a plataforma do Sisu, regras, notas de corte, dicas e estratégias no processo e tira dúvidas ao vivo.