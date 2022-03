Com previsão de 33ºC, calor em BH deve bater recorde do ano no domingo (27)

Calor deve continuar forte em BH nos próximos dias (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - )

A capital mineira teve céu claro a parcialmente nublado no último sábado de março de 2022. "A possibilidade de chuva isoladas aumenta neste domingo", disse Azevedo.

Os termômetros voltam a subir em BH neste fim de semana e, neste domingo (27/2), a capital pode registrar novo recorde de calor do ano.De acordo com o meteorologista Claudemir de Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a maior temperatura deste ano foi 32,8ºC, em 14 de janeiro. "O fim de semana será marcado pelo calor com previsão máxima de 33ºC, ou seja: BH pode registrar novo recorde", explicou.Na última terça-feira (22/3), a mínima de 13,3ºC marcou a menor temperatura registrada até o momento na capital este ano. A sensação térmica na Região Oeste de BH, na Estação de Cercadinho, chegou a 1ºC.O frio que surpreendeu os belo-horizontinos teve passagem breve e as temperaturas já voltar a subir na quinta-feira (24/3). Uma massa de ar polar foi responsável pela queda nos termômetros nas regiões Centro, Sul e Zona da Mata de Minas Gerais.Neste sábado (26/3), os termômetros marcaram máxima de 32,2ºC – já próximo do recorde do ano – e mínima de 18,4ºC. A umidade relativa mínima ficou em torno de 35% à tarde. O ideal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é que a umidade varie entre 50% e 80%.Hoje, os termômetros chegaram a 37,2ºC em Coronel Pacheco (Zona da Mata) e 13,9ºC em Monte Verde (Sul de Minas).A previsão para amanhã é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Oeste e Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba.Nas demais regiões, o céu deve ficar parcialmente nublado. A máxima deve ser de 36ºC e a mínima de 15°C.O Inmet emitiu um alerta para 77 cidades mineiras para o risco de chuvas intensas. A previsão é de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h).Ainda de acordo com o insitituto, há o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas e deve atingir municípios no Sul/Sudoeste de Minas e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. O alerta é válido até às 11h de domingo.Na segunda-feira (28/3), a chance de chuvas aumenta. De acordo com o Inmet, previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Oeste e Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba.O céu deve ficar parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Oeste, Noroeste, Metropolitana e Zona da Mata. Demais regiões, céu parcialmente nublado.