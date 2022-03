Recordes de frio e calor: o que explica a mudança de temperatura em BH?

No domingo, BH registrou a temperatura mais alta do ano, com termômetros marcando 32,9ºC (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 27/03/2022)

Os belo-horizontinos têm vivido dias de termômetros em oscilação na capital. Em menos de uma semana, foram registrados os recordes de frio e de calor do ano. Na terça-feira (22/3), Os belo-horizontinos têm vivido dias de termômetros em oscilação na capital. Em menos de uma semana, foram registrados os recordes de frio e de calor do ano. Na terça-feira (22/3), a mínima de 13,3ºC marcou a menor temperatura. A sensação térmica na Região Oeste de BH, na Estação de Cercadinho, chegou a 1ºC.









Já no domingo (27/3), BH registrou a temperatura mais alta do ano . Os termômetros chegaram a 32,9ºC, na Região da Pampulha, às 15 horas. O recorde anterior era de 14 de janeiro, 32,8ºC.





Apesar da oscilação, a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Anete Fernandes, explica que a mudança foi gradativa.





"O outono coincidiu com a atuação da primeira massa de ar frio do ano nas Regiões Sudeste e Sul do país. Isso declinou as temperaturas e tivemos na última terça-feira, a menor do ano até o momento. Com certeza teremos temperaturas menores daqui para frente, no outono e, principalmente, no inverno."





Já o calorão nos últimos dias, foi causado por uma massa de ar quente que está atuando sobre o estado. "Esse fim de semana, uma frente fria avançou pelo litoral da Região Sudeste."





Anete explica que uma frente fria é o encontro de duas massas de ar: uma quente e uma fria na retaguarda. "E a frente (fria) é a banda de nebulosidade entre essas duas massas de ar. Toda vez que uma frente avança, ela empurra o ar quente que está na frente do sistema. A temperatura ontem subiu por conta do predomínio de sol, já que tivemos pouquíssimas nuvens. Além disso, o avanço dessa massa quente sobre o estado empurra a frente fria que estava no oceano", explica.





Segundo a meteorologista, toda vez que uma frente fria se aproxima, antes dela chegar, a temperatura aumenta. Como a atuação da massa de ar quente permanece na capital, o calor deve continuar. "Hoje a temperatura deve chegar aos 32°C de novo."



Início da estação e temperaturas em ligeira queda





A meteorologista explica que é normal os termômetros continuarem elevados no início de uma nova estação, já que ela tem características da anterior. "Tivemos um final de verão sem chuvas e com calor, a passagem rápida de uma massa de ar frio no início da semana passada e agora as temperaturas voltaram a se elevar. Estamos no início do outono", disse.





Porém, segundo ela, a tendência do outono é de variação maior ao longo do dia. "Em meados de abril para frente, vamos ter manhãs frias e tardes não tão frias assim. Vamos perceber no decorrer do outono que tanto a mínima quanto a máxima, tendem a diminuir em relação a esse início de estação."





Já nos próximos dias, a previsão é que as temperaturas tenham uma ligeira queda.





"As máximas devem ficar em torno de 31°C até a quarta-feira. Na quinta-feira, as nuvens devem aumentar um pouco e, aí cai para 30°C. Já na sexta-feira, com a passagem de uma nova frente pelo litoral, vai aumentar a quantidade de nuvens. Com isso, a tendência é que a temperatura máxima fique em torno de 27°C", afirma a meteorologista.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges