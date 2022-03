Onda de calor permanece em Minas Gerais até quinta-feira (31/3) (foto: Jair Amaral/E.M/D.A Press) Ainda não é o momento de os belo-horizontinos tirarem os casacos do armário. Sem trégua do calor, a temperatura deve permanecer acima dos 30ºC ao longo da semana em Belo Horizonte e boa parte de Minas Gerais.









Nesta segunda-feira (28/3), a previsão é que a máxima chegue a 32ºC em Belo Horizonte, com céu parcialmente nublado. Em Betim e Contagem deve chover no fim da tarde “devido ao aumento de umidade ao longo do dia”, pontua o meteorologista.





O alívio nas temperaturas está previsto para quinta-feira (31/3). Com a chegada de uma nova frente fria, os termômetros devem ficar abaixo dos 30ºC. “A chegada de uma nova frente fria trará chuva para a Região Metropolitana, principalmente na quinta, sexta e sábado”, afirma Ruibran.

Calorão!

As temperaturas mais altas do estado nesta segunda devem ser registradas na Zona da Mata mineira e no Norte do estado, com máxima de 37ºC. No Vale do Jequitinhonha, Rio Doce, Mucuri e na região Oeste, os termômetros devem ficar entre os 31ºC e 34ºC.





No Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Central Mineira, a máxima será de 35ºC. Já no Sul, Sudeste e Campo das Vertentes, o calor chega a 33ºC.





Há previsão de chuvas isoladas na maior parte do estado. Na serra da Mantiqueira, no Sul de Minas, há previsão de chuva forte.