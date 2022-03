Verão termina com temperaturas elevadas em MG; outono chega com clima seco

O verão termina na manhã deste domingo (20/3) e, a partir de 12h33, outono começa (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O verão se despede de Minas Gerais neste sábado (19/3) com temperaturas elevadas e praticamente sem chuva no estado. Há apenas possibilidade de chuva isolada nas Regiões Sul, Triângulo e Vale do Jequitinhonha, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O outono chega às 12h33 de amanhã com declínio nas temperaturas e clima mais seco





A previsão para hoje é de céu claro a parcialmente nublado em todo o estado, com possibilidade de chuva isolada no Sul, Triângulo e Vale do Jequitinhonha. A temperatura mínima registrada em Minas foi de 13,7°C, em Maria da Fé, no Sul. A máxima prevista é de 36°C no Norte e Zona da Mata. Enquanto em Belo Horizonte, a menor temperatura foi de 17,2°C e a máxima prevista para hoje é de 31°C.





O clima vai mudar no período da tarde de domingo, com a chegada do outono. A previsão para amanhã é de céu parcialmente nublado com pancada de chuva e trovoada no Sul de Minas. Nas demais regiões do estado é previsto céu claro a parcialmente nublado. Além disso, também há possibilidade de chuva isolada à tarde na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Triângulo Mineiro.





Segundo o Inmet, a temperatura deve variar no estado entre 14°C e 35°C, com a mínima para o Sul e a máxima no Norte e Zona da Mata. Enquanto em BH, mínima de 17°C e máxima de 31°C.





Outono

Apesar das possibilidades de chuva previstas para o início do outono em MG, neste domingo (20/3), a estação deve apresentar uma queda no registro de chuvas no estado e também um clima mais seco. As manhãs podem ser marcadas por sensações mais intensas de frio até o início do inverno, em 21 de junho.





A previsão, segundo o Inmet, é que uma massa de ar frio sobre o oceano possa favorecer um ligeiro declínio das temperaturas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e também nas Regiões Oeste, Sul, Zona da Mata, Campo das Vertentes e Rio Doce.