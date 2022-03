Outono: temperatura cai em Minas no início da semana e alivia o calor

Temperatura cai em Belo Horizonte amanhã, mas ao longo da semana volta a subir (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) A chegada do outono, às 12h33 deste domingo (20/3), trará um clima mais ameno para Minas Gerais, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas em todo o estado vão cair nestes primeiros dias da estação, mas voltam a subir ao longo da semana.









A previsão para este domingo é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva isolada no Triângulo Mineiro, Oeste, Sul, Zona da Mata e Campo das Vertentes. Enquanto na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no Rio Doce deve ter uma pequena possibilidade de chuva isolada.





A temperatura mínima registrada neste domingo foi de 16°C em Monte Verde, no Sul de Minas, e a máxima prevista é de 35°C. Já em BH, a menor temperatura foi de 17,7°C na estação do Cercadinho, enquanto a máxima deve chegar aos 31°C.





No entanto, ao longo dos dias da semana a temperatura vai subir novamente, amanhã 27°C, depois 28°C, 29°C e sexta volta aos 31°C.