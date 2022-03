Veja como vai ser o clima em Minas no outono, que começa neste domingo

Em BH e região as temperaturas não sofrem grande alternância (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Com início previsto para 12h33 deste domingo (20/3), o outono deve apresentar uma queda no registro de chuvas em Minas Gerais e também um tempo mais seco em todo o estado. As manhãs podem ser marcadas por sensações mais intensas de frio até o início do inverno, em 21 de junho.









Até o momento, o mês de março foi completamente diferente dos outros meses do período chuvoso, as chuvas ficaram bem abaixo do esperado, sem volume significativo. "Ainda pode ter alguns eventos de chuvas, mas realmente esse março de 2022 está bem diferente dos demais meses do período chuvoso", pontua o especialista.





Heriberto dos Anjos informa que é comum observar um ligeiro declínio nas temperaturas médias, principalmente no extremo sul mineiro - Serra da Mantiqueira, mas de acordo com Heriberto, em Belo Horizonte é esperado que as temperaturas fiquem acima da média histórica e quanto às chuvas, abaixo da média.

Fim do período chuvoso

Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), também ressaltou que o outono é uma estação mais seca. "Ele marca o fim da estação chuvosa e o início da estação seca. Até meados de abril ainda tem algumas pancadas de chuva, depois a chuva diminui gradativamente. A partir de maio nós estamos no período seco, e aí não chove praticamente até o início da primavera", explica Anete.





Neste período a tendência é de redução das chuvas e a variação das temperaturas é maior. "Temperaturas mínimas mais baixas e máximas também mais baixas, só que a diferença entre a máxima e a mínima é bem maior do que nas outras estações. E, normalmente em maio, as massas de ar frio começam a chegar com intensidade suficiente para provocar declínio de temperatura em todo o estado", explica Anete.

Previsão do tempo

Em Belo Horizonte e Região Metropolitana a previsão não indica possibilidade de chuvas. Segundo a meteorologista do Inmet Anete Fernandes, na capital mineira a máxima estimada, nesta sexta-feira (18/3), é de 31ºC. O dia será de céu claro a parcialmente nublado e a umidade relativa mínima do ar em torno de 35% à tarde. "Essa previsão persiste para o fim de semana, não tendo muita alteração", indica a meteorologista.





Nas outras regiões do estado, o calor também prevalece. As únicas regiões de Minas com possibilidade de chuva são Noroeste, Oeste, Triângulo Mineiro e Sul do estado. Nas outras regiões o dia também será de céu claro a parcialmente nublado.





A temperatura mais baixa registrada hoje foi de 14,9ºC, em Maria da Fé, no Sul de Minas. Já no Norte de Minas e na Zona da Mata, a previsão é que a máxima alcance os 36ºC.

Previsão para o final de semana

De acordo com Anete Fernandes, uma frente fria avança pelo litoral da região Sudeste, mas por enquanto não irá afetar o tempo em Minas Gerais. "No sábado (19/3), este fenômeno ainda não afeta em Minas Gerais. Sábado é tempo firme em todo estado, fora o Oeste e o Sul de Minas. No domingo (20/3) esse sistema se alinha com o litoral entre São Paulo e o Rio de Janeiro e provoca pancadas de chuvas e trovoadas isoladas no Sul de Minas", indica Anete.





Nas outras regiões do estado persiste céu claro a parcialmente nublado. Apesar do céu parcialmente nublado, está previsto para o Triângulo Mineiro, Zona da Mata e Campo das Vertentes possibilidade de chuva e isolada.





A semana começa com chuva no Sul de Minas e apenas possibilidade na faixa Leste e Região Metropolitana. "Na segunda-feira (21/3), esse sistema se afasta mas teremos um centro de alta pressão próxima ao litoral mandando umidade para o interior do estado. A segunda amanhece com céu nublado, mas diminui ao longo do dia, no Sul de Minas. Na capital, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva", indica a meteorologista.

No fim de semana as temperaturas não tem uma grande diferença. Na segunda-feira as temperaturas devem ter um ligeiro declínio devido à circulação de um vento mais úmido e frio.

Confira a previsão para os próximos dias:

Sábado (19/3): mínima 17ºC; máxima 31ºC

Domingo (20/3): mínima 17ºC; máxima 32ºC

Segunda-feira (21/3): mínima 17ºC; máxima 29ºC





A mudança de estação coincide com a massa de ar frio e úmida, mas o início do outono mantém as características do final do verão. "Vai começar com um pequeno declínio das temperaturas e sem perspectiva de chuva. Começa com essa possibilidade, mas devido a esse sistema. Não é porque mudou a estação que vai ser sempre a temperatura mais amena. Só coincidiu a virada da estação com o avanço dessa massa fria interferindo na região do Sudeste", prevê a meteorologista.

*Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen