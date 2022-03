BH: taxa de transmissão da COVID permanece em 0,90 e ocupação de leitos cai

Ocupação caiu nos leitos de UTI e enfermaria destinados ao tratamento (foto: PixBay)

O boletim epidemiológico da prefeitura de Belo Horizonte (PBH) desta quinta-feira (17/3) mostrou que a taxa de transmissão (RT) da COVID-19 se manteve em 0,90.

A ocupação de leitos de UTI destinados ao tratamento da doença caiu 0,03%, totalizando 34,3%, enquanto nas enfermarias o decréscimo foi de 1%, chegando a 27,3%.

Ocupação caiu nos leitos de UTI e enfermaria destinados ao tratamento (foto: Arte/EM/D.A press)

De acordo com o relatório, 2.054 casos foram confirmados nas últimas 24 horas na capital mineira. No mesmo período, foram registrados cinco novos óbitos, com 7.575 desde o início da pandemia.

Vacinação infantil

A prefeitura também informou que, a partir da próxima semana, a vacinação das crianças vai ser realizada somente em centros de saúde das nove regionais da capital.

“Não haverá aplicações em escolas e a imunização vai acontecer das 8h às 17h, nos locais e endereços publicados, posteriormente, no portal da Prefeitura”, declarou o órgão.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.