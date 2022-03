COVID-19: vacinação das crianças agora será em postos de saúde

Crianças que tenham tomado a primeira dose a oito semanas podem se imunizar com a segunda dose nos postos de saúde (foto: PBH/Reprodução)

A partir de segunda-feira (21/3), a vacinação contra a COVID-19 do público infantil não será mais feita em escolas, mas sim nos centros de saúde. A decisão foi tomada porque foi registrada uma tendência de queda nos índices de monitoramento e a diminuição de pessoas procurando centros de saúde por problemas respiratórios. As crianças poderão tomar a segunda dose das 8h às 17h, de segunda a sexta. Os locais e endereços serão publicados no portal da Prefeitura de Belo Horizonte.

Dia 22/3, terça-feira: segunda dose para crianças de 11 anos, sem comorbidades, nascidas de julho a dezembro de 2010, vacinadas com a Pfizer Pediátrica, em que o intervalo entre as aplicações é de oito semanas.

As crianças que já tem oito semanas da primeira dose, sem comorbidades, poderão tomar a segunda dose do imunizante de acordo com o cronograma abaixo:

Dia 24/3, quinta-feira: segunda dose para crianças de 9 anos, sem comorbidades, nascidas de janeiro a junho de 2012, vacinadas com a Pfizer Pediátrica, em que o intervalo entre as aplicações é de oito semanas.

Dia 25/3, sexta-feira: segunda dose para crianças de 9 anos, sem comorbidades, nascidas de julho a dezembro de 2012, vacinadas com a Pfizer Pediátrica, em que o intervalo entre as aplicações é de oito semanas.

Leia também: COVID-19: crianças de regiões precárias lideram internações em BH

A PBH ressalta que para receber a segunda dose da COVID-19, as crianças devem estar acompanhadas de pais ou responsáveis e apresentar identidade ou certidão de nascimento,CPF e cartão de vacina. Caso sejam acompanhadas por terceiros, devem levar também o termo de autorização impresso e assinado pelos responsáveis.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.