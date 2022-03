COVID-19: Crianças de regiões precárias lideram internações em BH

Estudo aponta que imunização de crianças, especialmente, de regiões de vulnerabilidade social é importante. (foto: Foto: Reprodução PBH)

Os dados analisados pelos pesquisadores fazem parte da nova edição do InfoCOVID produzido pelo Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte em parceria com a Secretaria Municipal da Prefeitura de BH. Segundo o estudo, os locais de maior concentração de internações de crianças que tiveram COVID-19, na faixa etária de 0 a 11 anos de idade em Belo Horizonte, desde o início da pandemia, são às áreas de maior vulnerabilidade social (moradias em situação precária ou sem ou pouco acesso ao saneamento básico) como nos bairros e regiões: Ribeiro de Abreu (regional Nordeste), Pedreira Prado Lopes (regional Noroeste), Alto Vera Cruz (regional Leste), Aglomerado da Serra (regional Centro Sul), Morro das Pedras e Cabana Pai Tomás (regional Oeste) e Distrito Industrial do Jatobá (regional Barreiro).

Os pesquisadores apontam, ainda, que, segundo o gráfico abaixo do InfoCOVID, a quantidade de internações por COVID-19 entre crianças de 0 e jovens de 19 anos aumentou, principalmente, a partir de setembro de 2021.

Internação de crianças em BH

Gráfico sobre o percentual de internações por covid, dividido por faixa etária. (foto: InfoCOVID/Reprodução)

Os especialistas, que fazem parte do estudo, recomendam um cuidado maior com as crianças que vivem nessas áreas de maior vulnerabilidade social e reforçam a necessidade de campanhas de vacinação infantil.

Vacinação infantil em BH

De acordo com informações do InfoCOVID, depois de autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e dos estudos comprovados sobre a segurança e a eficácia da vacina para crianças, dados de uma pesquisa realizada pela Fiocruz demonstram que, ainda, 12,8% de pais de crianças entre 5 e 11 anos têm dúvida se devem ou não vacinar seus filhos. No entanto, há, segundo os pesquisadores, um esforço para orientar quanto à importância da imunização, por isso, estão sendo realizadas visitas dos agentes comunitários de saúde de equipes de Saúde da Família nas casas de moradores de Belo Horizonte. O objetivo é orientar os responsáveis e explicar que, comprovadamente, crianças e adolescentes não estão imunes ao coronavírus e suas variações, ou seja, há necessidade de vacinação para se evitar a doença ou diminuir o agravamento dela, que geralmente provoca necessidade de internação hospitalar, por exemplo.

Atualmente, a vacinação é disponibilizada em Belo Horizonte para toda a população com idade de cinco anos ou mais. Para serem vacinadas, as crianças precisam apresentar o documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina. Quer saber onde vacinar as crianças em BH? Clique aqui

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Portal UAI.