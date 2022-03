Bairro Minas Brasil, em BH, passa no teste do Censo 2022

O Bairro Minas Brasil, na Região Noroeste de Belo Horizonte, foi o escolhido em toda Minas Gerais para testar agentes censitários, questionários e tecnologias que serão usadas em todo o país. A ação é uma estratégia de mobilização da sociedade para responder ao Censo 2022, que visitará os mais de 70 milhões de domicílios brasileiros a partir de 1º de agosto.

Nesta versão de 2022 da pesquisa, que apura os números e características populacionais dos brasileiros, a população poderá optar por responder aos questionários de forma presencial (com o agente censitário no domicílio), por telefone ou via internet.



A pesquisa piloto no bairro da capital mineira foi respondida presencialmente por 89,1% das pessoas, 3,4% optaram pela internet e 7,5% por telefone. Minas Gerais registrou a maior taxa de entrevistas por telefone no país. Em apenas 3,5% dos domicílios das localidades não foi possível realizar a entrevista.

O teste do Censo começou em 4 de novembro de 2021 e foi concluído em janeiro de 2022. Recenseadores percorreram nove setores censitários do bairro Minas Brasil.



No total, 3.372 pessoas foram recenseadas, sendo 1.820 mulheres (54%) e 1.552 homens (46%). A população idosa, de 60 anos ou mais soma 780 pessoas (23,3%), quase um quarto do total dos moradores do bairro. Foram visitados 1.894 endereços, sendo 1.411 domicílios particulares permanentemente ocupados.

A testagem aconteceu, ao mesmo tempo, em 27 localidades dos 26 estados e do Distrito Federal. Foram avaliados os equipamentos, sistemas de coleta, questionários, o processo de capacitação, a captura das coordenadas de GPS e a abordagem à população em contextos regionais.

Em todo o país, 111.184 pessoas foram recenseadas nas 27 localidades selecionadas para o teste. Desse total, 57.514 eram mulheres (51,7%) e 53.670 homens (48,3%). A população idosa, de 60 anos ou mais, foi de 18.575 pessoas (16,7%). Os 250 recenseadores visitaram 59.535 endereços, sendo que 39.477 eram domicílios particulares permanentemente ocupados.

Os recenseadores visitaram 59.535 endereços, sendo que 39.477 eram domicílios ocupados (com moradores). Das 38.371 entrevistas realizadas, 98,1% foram na modalidade presencial, 1,3% pela internet e 0,6% por telefone.

A ação incluiu todas as etapas do Censo, desde o treinamento dos recenseadores, montagem do posto de coleta, pesquisa do entorno, modelo misto de coleta, mobilização dos moradores e comunicação.



Nos dias anteriores à coleta, foi feita a Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios, que busca informações sobre a infraestrutura urbana, como a existência de calçamento, iluminação pública, rampas para cadeirantes e existência de arborização.



Após o recenseamento, houve a fase de supervisão e, depois, a Pesquisa de Pós-Enumeração, que avaliou a cobertura e a qualidade da coleta de dados do estudo censitário.

"Selecionamos localidades visando aperfeiçoar os processos de coleta, levando em conta as diferentes características regionais do nosso país. Essa operação preparatória só foi possível graças ao engajamento do IBGE e de uma grande rede de parceiros, que envolveu governos locais, entidades públicas, privadas e da sociedade civil, em torno de uma só causa: realizar o censo brasileiro. E, claro, dos moradores que abriram as portas para o IBGE", agradeceu o presidente do Instituto, Eduardo Rios Neto.

Foram selecionados bairros de capitais, como Minas Brasil, em Belo Horizonte, e Tucumã, em Rio Branco (AC), a localidades distantes dos grandes núcleos urbanos, como a comunidade ribeirinha de Novo Remanso, a 200 km de Manaus (AM), o centro de Bacabal, a 248 km de São Luís (MA), o município de Jardim Olinda, distante 552 km de Curitiba (PR) ou a cidade de Tigrinhos, a nove horas de carro de Florianópolis (SC).



Maior concentração de domicílios Cintia Simões Agostinho, pesquisadora do IBGE/MG, explica que o Bairro Minas Brasil, escolhido pelas equipes mineiras, obedeceu a algumas diretrizes prévias, como número de domicílios que permitissem a execução e conclusão da pesquisa em todos os endereços no prazo previsto.



Opção por uma área urbana, na capital, onde houvesse maior facilidade para o deslocamento das equipes, com maior concentração dos domicílios.

O número de condomínios no bairro também serviu de testagem para abordagem.



"São domicílios onde o acesso costuma ser mais difícil. É preciso acessar o síndico para que autorize o contato. Muitos têm portão eletrônico ou são monitorados por empresas a distância, dificultando a abordagem presencial. O acesso a telefone e internet na área também permitiu teste nas duas modalidades, mas a presencial é a prioridade."





A pesquisadora Cintia, do IBGE Minas, agradeceu a colaboração dos moradores do bairro na fase de teste (foto: Jair Amaral /EM/D.A press)





A tecnologia também foi testada, uma vez que o acompanhamento será em tempo real.



"Um sistema que faz o gerenciamento em tempo real do deslocamento do recenseador em campo e a transmissão de dados on-line. Um mecanismo de acompanhamento da evolução da coleta e supervisão de campo", explicou Cintia.



Em agosto, o Censo 2022 começará a visitar todos os domicílios do país, incluindo as localidades recenseadas durante os testes.

Além desses dados, o IBGE disponibilizou mapas que registraram, pela primeira vez em um teste para o Censo Demográfico, as coordenadas de todos os domicílios visitados.



"Os mapas das localidades pesquisadas mostram, de forma clara e objetiva, que os recenseadores estiveram em todos os endereços dos setores testados. E revelam também um dos muitos compromissos do IBGE: o cuidado no acompanhamento da operação censitária, da evolução do trabalho dos recenseadores de porta em porta, endereço por endereço", explica o diretor de Geociências do IBGE, Claudio Stenner.

Cintia lembrou que o IBGE conta com o apoio da sociedade na realização do Censo do Brasil que "é fundamental para sucesso da operação. Como ocorre em todas as pesquisas do IBGE, as informações prestadas pelos moradores aos recenseadores são confidenciais e o sigilo é garantido."





No colete há também o crachá de identificação, contendo a foto e os números de matrícula e identidade do entrevistador.



Eles utilizam um Dispositivo Móvel de Coleta (DMC), semelhante a um smartphone, com uma capa de cor azul, para coleta das informações. Os moradores podem verificar a identidade de todos os entrevistadores através do site Os recenseadores sempre trabalham uniformizados, com boné e colete azuis com a logomarca do IBGE.No colete há também o crachá de identificação, contendo a foto e os números de matrícula e identidade do entrevistador.Eles utilizam um Dispositivo Móvel de Coleta (DMC), semelhante a um smartphone, com uma capa de cor azul, para coleta das informações. Os moradores podem verificar a identidade de todos os entrevistadores através do site respondendo.ibge.gov.br ou do telefone 0800 721 8181.



180 mil recenseadores nas ruas Em 1º de agosto, o IBGE vai colocar em campo cerca de 180 mil recenseadores devidamente capacitados e uniformizados, dando início à fase de coleta das informações da maior operação censitária da América Latina e uma das maiores do mundo.



O Censo será realizado nos meses de agosto a outubro, com divulgação dos primeiros resultados prevista para dezembro.





, o que levou ao cancelamento da pesquisa e o pedido de exoneração da presidente do Instituto, Susana Cordeiro Guerra.



Susana assumiu o cargo em fevereiro de 2019, escolhida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O Censo é realizado a cada 10 anos. O de 2020 foi suspenso devido à pandemia do coronavírus. Em abril do ano passado, o governo informou que o Orçamento de 2021 não reservava recursos para o censo , o que levou ao cancelamento da pesquisa e o pedido de exoneração da presidente do Instituto, Susana Cordeiro Guerra.Susana assumiu o cargo em fevereiro de 2019, escolhida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

Em maio, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o governo federal teria de tomar as medidas necessárias para realizar o Censo Demográfico em 2022.