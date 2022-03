IBGE divulga hoje resultados de teste do Censo 2022

A Unidade Estadual do IBGE em Minas Gerais divulgará os resultados do Teste do Censo 2022 hoje (quinta-feira), às 10h, na Praça Capela Nova situada no bairro Minas Brasil, região noroeste de Belo Horizonte. Pela primeira vez o IBGE organiza teste dessas proporções para o Censo e divulga seus resultados em caráter experimental. As localidades serão recenseadas novamente a partir do início da coleta do Censo, em 1º de agosto.

Em Minas Gerais, o teste do censo começou em 04 de novembro de 2021 tendo concluído todo o trabalho de coleta e supervisão no final de janeiro de 2022. Nove recenseadores percorreram nove setores censitários do bairro Minas Brasil. O estado apresentou o maior percentual do país de coleta realizada por telefone.

Durante o teste, para garantir a segurança dos recenseadores e dos moradores, as equipes do IBGE seguiram todos os protocolos contra a COVID-19, como o uso de máscara e higienização das mãos e equipamentos com álcool em gel.

Os recenseadores trabalharam uniformizados com boné e colete azuis com a logomarca do IBGE. No colete, há também o crachá de identificação, contendo a foto e os números de matrícula e identidade do entrevistador. Eles utilizaram o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC) de cor azul, semelhante a um smartphone, para registrar as informações.

Os moradores podem verificar a identidade de todos os entrevistadores do IBGE através do site respondendo.ibge.gov.br ou do telefone 0800 721 8181. As pesquisas do IBGE, as informações prestadas pelos moradores aos recenseadores são confidenciais e o sigilo é garantido.