Estudante de medicina morre após ameaçar mulher com faca

(foto: Pixabay/Divulgação ) estudante de medicina, de 22 anos, morreu após passar mal durante uma discussão com a mulher, na madrugada desta quarta-feira (19). Os dois estavam no apartamento do casal, no Bairro Ibituruna, área de classe média de Montes Claros, no Norte de Minas. No meio da discussão, o jovem teria ameaçado a mulher com uma faca. Uma, de 22 anos, morreu após passar mal durante uma discussão com a mulher, na madrugada desta quarta-feira (19). Os dois estavam no apartamento do casal, no Bairro Ibituruna, área de classe média de, no Norte de Minas. No meio da discussão, o jovem teria ameaçado a mulher com uma faca.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no local, onde, de acordo com testemunhas, uma mulher, de 22 anos, gritava pela janela do apartamento, dizendo que estava sendo agredida pelo marido. No entanto, quando os policiais chegaram até o apartamento, o homem já estaria morto.





De acordo com o boletim de ocorrência da PM, quando os policiais chegaram ao endereço, a mulher informou que o marido tinha sofrido um mau súbito e que estava desmaiado no interior do imóvel.



Ainda conforme o registro policial, a mulher alegou que não estava conseguindo encontrar as chaves do apartamento e solicitou aos militares que arrombassem a porta, o que foi feito.



De acordo com o boletim de ocorrência, ao entrarem, os policiais encontraram o estudante caído no chão do quarto do casal, recebendo manobras de ressuscitação por parte da mulher, que é estudante de enfermagem.



Uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu) também foi chamada. Mas o jovem não resistiu e morreu no local.



Em conversa com os militares, a mulher contou que ela e o marido tiveram uma discussão e que ele estava com um comportamento alterado, ''devido ao excesso de medicação que tomava'' – ele usava remédios controlados. A estudante de enfermagem informou ainda que o marido chegou a ameaçá-la com uma faca e, em seguida, começou a passar mal.