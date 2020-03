Estudante de medicina apresenta sintomas de coronavírus e UFMG suspende aulas de turma

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) suspendeu as aulas do 4º período da Faculdade de Medicina, localizada na Avenida Professor Alfredo Balena, em BH, por causa de um estudante que apresentou os sintomas do novo coronavírus.





Segundo a universidade, o aluno sentiu os primeiros sinais da enfermidade no último dia 6, após retornar do exterior. Com isso, a universidade orientou os colegas e professores que tiveram contato com o estudante a permanecerem em casa até esta sexta-feira (20), quando se completarão os 14 dias de quarentena, conforme o indicado pelo Ministério da Saúde.





Os estudantes do 4º período foram avisados por e-mail pela universidade a partir da coordenação do curso de medicina. Além de sinalizar a suspensão do expediente, a universidade deu dicas aos alunos para evitar a proliferação da virose.





Por sigilo às informações pessoais do estudante, a UFMG não informou para onde ele viajou.





Comitê





Todas as medidas foram tomadas pelo Comitê Permanente de Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento do Novo Coronavírus, instalado pela universidade em meio à pandemia da doença. Cada faculdade vinculada à Federal, inclusive, conta com uma força-tarefa ligada ao comitê.





Na sexta-feira, a UFMG informou, por meio de nota, que, apesar da expansão do novo coronavírus, manterá as aulas em todos os níveis – graduação, pós-graduação, extensão e Ensino Básico e Profissional – por enquanto.





Ainda assim, a universidade decidiu suspender eventos em suas dependências. Isso vale para congressos, simpósios, cerimônias de formatura, posse e entrega de títulos, eventos comemorativos, científicos, artísticos, culturais e esportivos. O mesmo vale para reuniões colegiadas.



Esses encontros só poderão ser remarcados quando a normalidade for reestabelecida.





Além disso, a universidade só autorizará viagens nacionais e internacionais “mediante justificativa de necessidade imperiosa”.





Quanto a membros da comunidade acadêmica que acabam de retornar ao Brasil, a UFMG esclarece que eles deverão permanecer em quarentena por 14 dias e recomenda que permaneçam em casa.





A instituição educacional ressalta, ainda, atenção com gestantes, idosos e pessoas com doenças respiratórias crônicas, que são mais vulneráveis à COVID-19. Destaca, ainda, a necessidade da comunidade acadêmica higienizar as mãos com álcool em gel ou água e sabão.





Os casos suspeitos nas dependências da UFMG devem ser comunicados por dois canais: pelo e-mail comitecoronavirus@ufmg.br e pelos telefones (31) 3409-4432/6457.