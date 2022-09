BH registra elevação de temperaturas; máxima será de 26°C (8/9)

BH terá céu claro durante todo o dia (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Belo Horizonte terá céu claro nesta quinta-feira (8/9), e registra aos poucos, elevação de temperatura. A mínima hoje ficou em 12,1°C na estação Cercadinho (próximo a Buritis, Belvedere e Mangabeiras ). A máxima deve chegar a 26°C. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), haverá ainda a chegada de uma névoa seca, que irá derrubar a umidade do ar à tarde.

Ainda de acordo com o Inmet, a partir da segunda quinzena de setembro, as temperaturas devem se elevar um pouco mais devido à proximidade da primavera, com máximas chegando a 30°C. Entretanto, o tempo pode permanecer seco, sem previsão de chuva.

Hoje (8/9), a cidade mais fria de Minas Gerais foi Maria da Fé, no sul do estado, registrando 8,2°C. A temperatura máxima prevista é para o norte e Triângulo Mineiro, com 35°C. Não há previsão de chuva para nenhum município mineiro.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen